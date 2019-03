LANGELAND: Tre langelandske mindesten får nu en tiltrængt opfriskning. Indskrifterne er efterhånden så forvitrede, at det er svært at tyde deres budskab, nemlig mindet om langelændernes forsvar mod de svenske styrker i 1659. Det er Langelands Museum, der nu går igang med at male bogstaverne op, og projektet er støttet af den sønderjyske erhvervsmand Hans Michael Jebsen, der for nylig købte sig ind i Tranekær Gods.

- Mindestene blev rejst i 1909 i anledning af 250-året for de voldsomme begivenheder, og de står ved Strandby, Andemose og Uglebjerg. Her forsøgte svenskerne at komme i land i løbet af de første måneder af 1659, men de blev slået tilbage af blandt andet langelandske bønder, fortæller Gese Friis Hansen fra Langelands Museum.

- Vi er meget taknemmelige for den økonomiske håndsrækning, så stenene igen kan bidrage til mindet om det langelandske forsvar og dem, der faldt i kamp med svenskerne, slutter Gese Friis Hansen.

Arbejdet med at opfriske indskrifterne påbegyndes i løbet af foråret, når vejret er blevet lidt lunere. /maram