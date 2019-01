Har du klynger af overvintrende mariehøns i sprækker i dørkarme eller vinduer i huset, så er det værd at kaste et ekstra blik på dem. Måske er det harlekinmariehøne, som er en nyere såkaldt invasiv art i Danmark. Den er 5-8 mm lang og 5-7 mm bred og dermed lidt større end vores hjemhørende syvplettet mariehøne. Farverne er rød og sort, men farvesammensætning og antallet af pletter kan variere fra nul til 19.

Der er registreret mere end 50 forskellige arter af mariehøns i Danmark. Næsten alle overvintrer under bark og andre hulrum ude i naturen, men harlekinmariehønen overvintrer oftest i vores huse.

Harlekinmariehøne kommer oprindelig fra Østasien, men har gennem flere år spredt sig i landene omkring os: Belgien i 2001, England i 2004, herefter Holland, Tyskland, Frankrig og Sverige. Siden 2006 er den også konstateret i Østdanmark og er nu kendt i stort set hele landet.

Mariehøns er utroligt vigtige rovinsekter til bekæmpelse af skadedyr som for eksempel bladlus. Harlekinmariehøne er særlig effektiv, når den begynder at æde. Faktisk er den så effektiv, at den kan være en alvorlig konkurrent til vores hjemhørende mariehøne. Det har man set i England, hvor den, når den har ryddet et område for bladlus, begynder at æde æg og larver af andre insekter - inklusiv andre arter af mariehøns.

Hvis harlekinmariehøne viser sig at være en trussel mod vores hjemhørende mariehønearter, vil det være en svækkelse af en vigtig naturlig balance. Opstår der en alvorlig sygdom, vil konsekvenserne ikke være så alvorlige, hvis der er flere arter af mariehøns, hvor nogle arter vil klare sig bedre end andre. Hvis én art stort set udkonkurrerer de andre, vil det have meget store konsekvenser, hvis dén så rammes af en sygdom.

Hvis man finder overvintrende harlekin-mariehøns i sit hus, vil skadedyrslaboratoriet gerne have en indberetning, så man kan danne sig et overblik over, hvor udbredt den efterhånden er i Danmark. Skadedyrslaboratoriet anbefaler ligeledes, at man bekæmper harlekinmariehønen. Det kan ske ved at støvsuge dem væk: en strømpe krænget ind i en støvsugerslange til at samle dem sammen i - og så en tur i fryseren. Man skal selvfølgelig være meget opmærksom på, at det ikke er en af vores hjemhørende mariehønearter, man stopper i fryseren! Tjek, at det er den rigtige art i en felthåndbog eller på nettet. Som tidligere nævnt overvintrer de hjemhørende arter oftest udendørs, og ikke i større samlinger, som harlekinmariehønen gør.