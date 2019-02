Langelands kommunalpolitiker: Klar til brugerråd

LANGELAND: Naturstyrelsen Fyns brugerråd får de næste fire år et medlem fra Langeland. Det bliver kommunalbestyrelsesmedlem Nynne Printz (SF), som er udpeget til posten, hvilket Langelands kommunalbestyrelse har taget til efterretning.

Hun skal repræsentere flere kommuner. Borgmester Tonni Hansen (SF) har sammen med sine nærmeste kolleger i Borgmesterforum peget på Nynne Printz. I den forrige periode havde Svendborg Kommune posten for Fyn og Øerne.

Brugerrådet skal sikre, at borgerne får større indflydelse på driften og anvendelsen af Naturstyrelsen Fyns arealer. Brugerrådet har dog ingen beslutningsbeføjelser, men bliver informeret om den daglige drift af skove og naturområder og kan fungere som rådgivende organ for Naturstyrelsen Fyn. Der er to til tre årlige møder og 13 medlemmer af brugerrådet. /milo