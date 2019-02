Langelands borgmester: Redning af HF & VUC er opgave for regering og Folketinget

Løsningen er, at regering og Folketinget vil bevare uddannelsestilbud i tyndt befolkede områder og sørger for nødvendigt økononi.

LANGELAND: Et ofte stillet spørgsmål i sagen om lukning af HF & VUC Langeland er, hvad kommunen og ikke mindst kommunalbestyrelsen har foretaget sig. Borgmester Tonni Hansen (SF) svarer, at han har gjort alt, hvad der har været muligt. - Hver gang havner det på Christiansborg. Jeg bruger selvfølgelig mine kontakter og min erfaring, men i sidste ende er det afgørende, om Folketinget og regeringen ønsker at bevare uddannelsestilbud i landdistrikter. Og hvis ja, så skal der også være økonomi til det. Det nytter ikke at "skubbe aben" videre til en lokal bestyrelse, som man forinden har drænet for midler, påpeger han. Regionerne bør have en koordinerende rolle at spille omkring uddannelser, har Tonni Hansen talt med folketingsmedlem Rasmus Helveg Petersen (R) om. - Her har vi gode erfaringer med at få midler, både til vores område og til for eksempel Tønder. Jeg tror, at lokale og regionale politikere har større veneration for uddannelse i tyndere befolkede områder, end man har fra centralt hold. Hvis Langeland kan bidrage med noget i en fælles løsning, kan det være lokaler, men det er ikke nok i sig selv. - Her skal vi være meget bevidste om, at man ikke bare skal skubbe voksne ind i en skole, bygget til børn, hvis vi vil skabe et godt undervisningsmiljø for voksne, siger borgmesteren.

Mere end skåltaler Fra de øvrige partier: Bo C. Nissen (K) føler, at sagen er ude af kommunalbestyrelsens hænder. - Ingen tvivl om, at det ville være dejligt, hvis vi bevarer et tilbud, men vi må følge det her lidt på distance, siger han. - Men i andre sammenhænge ser man, at kommuner ikke er blege for at komme med en udtalelse eller lignende. Kunne man ikke gøre det her? - I så fald må det være et udspil fra borgmesteren, men jeg mener, at han har gjort, hvad han kunne i denne sag, svarer Bo C. Nissen. - Men hvis man fra centralt hold mener, at det er vigtigt med uddannelse i alle egne af landet, og at Langeland er et godt eksempel på et sted, hvor der vil være langt til et tilbud, hvis man ikke har sit eget, så må man skride til handling. Jeg føler, at dem, der virkelig kan bestemme, lurepasser, for det vil være overkommeligt økonomisk at bevare stedet, tilføjer han.

Gode erfaringer Kim Welcher (DF) mener, at man skal kæmpe videre. - Det kan godt ske, at HF & VUC lukker i denne omgang, men så må vi prøve at få det genåbnet. Det lykkedes jo med jobcentret, som vi ikke havde i mange år. Vi må blive ved at banke på hos Christiansborg og i vore baglande, siger Kim Welcher. Han er ked af, at sagen dukker op netop nu, fordi der efter hans mening er gået partipolitik i den. - Når man ser på de tilkendegivelser, der er fra Venstrefolk, socialdemokrater, SF'ere og radikale, så burde der let kunne tegne sig et flertal, men det er jo ikke sket. Hvis viljen er der, kan man klare det med en ekstra check og eventuelt flytte afdelingen til billigere lokaler, påpeger Kim Welcher. Argumentet om, at der er for få elever og derfor ikke fagligt forsvarligt at fortsætte, giver han ikke meget for. - Det er noget sludder. Så kunne vi andre sige det samme om Strynø Skole, som jo ikke er ret stor. Det vigtige er, om man har engagerede lærere samt elever, der har lyst til at lære noget.

Bofællesskab Lisa Pihl (S): - Jeg håber, at det lykkes at redde HF & VUC på Langeland, men det ser jo ud, som om det ikke kan lade sig gøre, og at bestyrelsens beslutning er endegyldig. Jeg sidder selv i bestyrelsen for FGU og håber, vi kan få en afdeling på Langeland. Den kan forhåbentlig blive en fødekæde til HF & VUC, og de kunne så bo sammen, så vi både havde en FGU og en HF & VUC på Langeland. Det vil jeg i hvert tilfælde arbejde for. Jan Ole Jakobsen (V): - Spørgsmålet er, hvad vi egentlig kan gøre for at bevare HF & VUC, når bestyrelsen har truffet den beslutning, de har, så er løbet nok kørt. Der mangler jo elever. Men det kunne være fint, hvis vi fik en FGU-afdeling og sammen med den kunne have en HF-afdeling. Vi har forsøgt at tale med vores folketingsmedlem Erling Bonnesen om sagen, men jeg mener, det er svært at gøre noget ved det, når bestyrelsen vælger at lukke. Det er da al ære værd, alt det arbejde, Bjørn Brandenborg har lavet, men desværre kunne han jo heller ikke trænge igennem i bestyrelsen, og han har en partikollega i Trine Bramsen siddende i HF & VUC Fyns bestyrelse.