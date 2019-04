Langelands Museum: Ikke længere gratis at komme ind

RUDKØBING: Fra og med den nye sæson indfører Langelands Museum entrébetaling i afdelingerne i Rudkøbing. Fremover skal gæsterne betale 35 kroner for at besøge udstillingerne i Østergade 25 og på Jens Winthers Vej 12, mens et besøg på Koldkrigsmuseum Langelandsfort fortsat koster 110 kroner.

Med den nye entrépolitik vil museet samtidig indføre en rabatordning i form af en kombi-billet, der gælder ved besøg af alle tre afdelinger, og som udløser reduceret entrépris.

Børn og unge under 18 år har fortsat gratis adgang til museets afdelinger, oplyser Langelands Museum. /MARAM