Humble: Langelands Golfklub har spillet parmatch med præmier til de fem bedst placerede som var: Rita Sørensen og Susanne Jørgensen med 46 point, Christian Andersen og Rasmus Andersen ligeledes med 46 point, Steffen Larsen og Michael Aalund med 45 point, Kenn Dam og Torben Sindet med 43 point og Klaus Eggert og Anette Eggert med 42 point.

Desuden var der præmie til længste drive, som blev vundet af henholdsvis Inge Pryds og John Oldenbjerg. De to præmier for tættest hul delte matchens nummer to - Christian Andersen var tættest på hul 2 og Rasmus Andersen på hul 12. /exp