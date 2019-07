LANGELAND: På kommunalbestyrelsens møde var der under spørgetid en tilhører, som spurgte til de mange - ofte indforståede - forkortelser, der ligger i dagsordener, og nogle gange betydeligt flere end andre. Måske burde en anden behjertet sjæl spørge til de engelske gloser, som vinder mere og mere indpas i den daglige omgang med sproget - i øvrigt ikke kun på Langeland, men i hele det danske samfund som sådan.

Det gælder for eksempel en nyskabelse inden for undervisningsområdet. Langeland Kommune har fået en sciencestrategi. Det dækker, hvad der i øvrigt også står i selve dokumentet, over betegnelserne naturvidenskab og naturfag.

Strategien gælder for 0-18-årige, og den er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og folkeskolen og med diverse hjælpe fra udefrakommende læringsmiljøer og dagtilbud.

I kommunalbestyrelsen blev der udtryk glæde over strategien.

- Den bliver et solidt redskab, når børn og unge skal lære om naturen, og den vil være med til et stærkt samspil, når vi næste år gennemfører et projekt i anledning af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af magnetismen, nævnte formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V).

Udvalgets næstformand, Tonny Gjersen (SF) fulgte op.

- Strategien vil gøre dem bevidste om vores kulturarv samt lægge op til brug af naturen og dens skatter. Børn og unge skal ud at lytte, føle og smage på naturen, sagde Tonny Gjersen.

Lisa Pihl Jensen (S) var også tilfreds med strategien, men tilsluttede sig et høringssvar, som fandt formuleringerne i strategien noget tunge med risiko for at miste fokus på selve indholdet.