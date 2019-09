Langeland ude af undersøgelse om erhvervsklima

Hver år gennemfører DI en spørgerunde blandt landets virksomheder for at tage pulsen på erhvervsklimaet i de enkelte kommuner. Men få besvarelser betyder, at Langeland ikke er med i år.

LANGELAND: DI gennemfører for 10. år i træk en stor undersøgelse blandt dele af erhvervslivet for at vurdere, hvilke kommuner der er mest erhvervsvenlige - og hvilke der ikke er. Men få besvarelser fra de langelandske virksomheder betyder, at Langeland Kommune ikke er med i år.

- Det er altid ærgerligt, når der er kommuner, som ikke er med i undersøgelsen. Men det handler om at sikre validiteten i undersøgelsen. Hvis der kommer for få svar, giver det for stor usikkerhed i undersøgelsen, siger Poul Strandmark, der er formand for DI Fyn.

Kun 18 langelandske virksomheder har svaret på spørgeskemaet fra DI, der har sat en minimumsgrænse på 20 besvarelser for at kunne indgå i undersøgelsen, Lokalt Erhvervsklima 2019. Det ærgrer borgmester Tonni Hansen (SF), at kommunen ikke er kommet med.

- Jeg er rigtig, rigtig ærgerlig over, at de langelandske virksomheder ikke bakker op om undersøgelsen - for den er også et signal til administrationen og det politiske system om, hvordan vi gør det. Jeg er med på, at en lille svarprocent kan give for store udsving. Det er bare rigtig ærgerligt, når vi er så tæt på, at vi ikke lige kunne få de sidste med, siger borgmester Tonni Hansen (SF).

Formålet med Lokalt Erhvervsklima er at undersøge, hvor godt kommunernes erhvervsklima er. DI spørger virksomheder inden for blandt andet produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.

I alt indgår 93 ud af landets 98 kommuner i undersøgelsen. Udover Langeland Kommune er kommunerne Samsø, Ærø, Læsø og Fanø heller ikke med på grund af få tilbagemeldinger fra erhvervslivet.