Langeland til kamp: Smøgerne skal væk og være helt forbudte i skolerne

LANGELAND: Langeland Kommune er på vej med i Røgfri Fremtid, der er et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden. Partnerskabet har en vision for 2030 om et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. For at nå dette mål er det nødvendigt at organisationer, politikere og borgere står sammen, mener partnerskabet.

Man hæfter sig ved, at tobakken er den enkeltfaktor, der har størst negativ effekt på sundheden.

Mottoet er blandt andet, at alle børn og unge har ret til at vokse op uden røg.

Lærings-, Social- og Kulturudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at man går med ind i dette partnerskab. Det koster intet at være medlem, og man kan til enhver tid trække sig ud igen.

På Langeland har man forholdsvis friske tal fra en intern ungeundersøgelse på Ørstedskolen i Rudkøbing, der viser, at 12 procent af de unge ryger, fire procent hver dag.

Heller ikke generelt står det så godt til herhjemme. Sundhedsmyndighederne i Danmark er bekymrede over, at andelen af rygere er stagneret, og at flere og flere unge begynder på tobakken. En opgørelse har vist, at cirka 40 unge pr. dag i gennemsnit begynder at ryge. Sundhedskampagner, advarsler med stærke billeder på cigaretpakker, krav til supermarkeder, købmand og kiosker om alderskontrol og lignende har ikke givet den effekt, sundhedsmyndighederne ønsker.

Region Syddanmark og 20 ud af 22 syddanske kommuner er allerede indgået i partnerskabet, og der er et stort ønske fra regionens side om at få alle kommuner med.

Røgfri Fremtid handler ikke om et totalforbud, men satser på at nå en tilstand, hvor tobak ikke er synligt eller lettilgængeligt, og at det ikke anses for "sejt" at ryge - for nu at udtrykke det populært.

Ved indgåelse i partnerskabet går man et skridt videre, end lovgivningen kræver. Således forpligter skoler sig til, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Dette gælder både for elever, ansatte og gæster på skolen.