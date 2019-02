Langeland til kamp: Plan mod kæmpebjørnekloen

LANGELAND: Når sæsonen for at udrydde kæmpebjørneklo går i gang, vil Langeland Kommune have en indsatsplan for bekæmpelsen. Den mangler kun lige det sidste grønne stempel i kommunalbestyrelsen.

Forslaget til indsatsplan var sidst i 2018 i offentlig høring uden reaktioner.

Indsatsplanen giver kommunen mulighed for at pålægge ejere og brugere af arealer, hvor man finder kæmpebjørneklo, at bekæmpe den hårdføre og giftige plante. Man har ikke før haft denne mulighed.

- Kæmpebjørneklo er ikke noget stort problem her på Langeland. Vi har blot set nogle enkelte, som ikke har bekæmpet den. Nu får vi så nogle midler, så kommunen selv kan gå ind at gøre det og så bagefter sende regningen til ejeren af arealet, siger borgmester Tonni Hansen (SF).