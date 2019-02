Langeland siger nej til pengeautomat: - Ikke opgave at opstille ved kommunens ejendom

RUDKØBING: En principiel sag om en pengeautomat på havnen i Rudkøbing er endt med et nej til ansøgeren, Euronet Worldwide, der blandt andet findes i 21 europæiske lande. For ansøgeren ville gerne have lov at opstille pengeautomaten, der er fritstående, på en kommunal ejendom.

Administrationen har over for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget påpeget, at offentligt ejede byrumsarealer normalt har været forbeholdt offentlige formål uden privatøkonomiske interesser. Derfor har administrationen anbefalet afslag op henvist til, at Euronet Worldwide i stedet søger en privat partner og får opstillet automaten på privat areal.

I ansøgningen påpegede Euronet Worldwide, at udenlandske turister ofte foretrækker kontanter frem for kortbetaling. Dels for bedre at kunne disponere deres økonomi, dels for at de kan give børnene kontanter med til for eksempel forlystelser eller produkter. Det sidste er ikke angivet nærmere, men er formentlig is og lignende. Desuden ville firmaet klare opsætning med videre samt påfyldning.