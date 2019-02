Langeland Kommune mener, at opgaven med cirka 40.000 spejdere og øvrige gæster er for stor.

LANGELAND: Det bliver et nej fra Langeland Kommune til en henvendelse fra Spejdernes Lejr, som har henvendt sig til alle landets kommuner for at søge efter en værtspartner til landslejren, som finder sted i 2022.

Senest foregik arrangementet i Sønderborg i 2017. Spejdernes Lejr er en kæmpe lejr med cirka 40.000 spejdere fra ind- og udland, der foregår i en uges tid, når man først har åbnet for aktiviteterne.

Samlet set skal Spejdernes Lejr bruge 210 hektar i det område, hvor lejren finder sted. Heraf alene 80 hektar til deltagernes overnatningstelte i et område, der kan modstå og håndtere store vandmasser.

- Vi siger pænt nej tak, for det er for stor en opgave. Vi kunne godt finde arealet - festivalpladsen til Langelandfestival - men de to ting ville i givet fald ligge for tæt på hinanden, for også spejderlejren er om sommeren. Langefestival har en masse faciliteter, blandt andet hegn omkring pladsen, og vi ville nok også få problemer med at skaffe frivillige nok til Spejdernes Lejr, siger formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V).

I Sønderborg skulle bruges 4000 frivillige.

Det er ikke udelukket for tid og evighed, at Langeland vil lægge billet ind på Spejdernes Lejr.

- Måske kan det komme på tale en anden gang. Det kan være, at vi på et tidspunkt gerne vil have en stor event at profilere Langeland på. I givet fald skal vi have konsekvenserne og kravene belyst endnu mere, påpeger Jan Ole Jakobsen.