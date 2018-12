Langeland sælger markant ejendom: Gammel skolebygning bliver til seniorboliger

Rudkøbing: Langeland Kommune har besluttet at sælge den såkaldte 21-bygning, som tidligere var hovedbygningen i Rudkøbing Skole. Køberen er Boligselskabet Langeland, og planen er, at der skabes 22 nye seniorboliger i den smukke bygning. Derudover bliver der et fælleshus i den tidligere pedelbolig, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

For kommunalbestyrelsen er det vigtigt, at der ved salget skabes nye boliger til gavn for bosætningen på Langeland. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at ombygningen til boliger sker med respekt for den eksisterende arkitektur. Ombygningen vil hovedsageligt foregå indvendigt. Dog vil der blive påført nogle altaner, tilføjes det.

Borgmester Tonni Hansen (SF) er glad og tilfreds med handlen.

- Nu bevares bygningen, og der kommer liv der. Den ligger i et attraktivt område, og der vil være god udsigt, især i toppen. Jeg er sikker på, at det bliver godt, siger han til Fyns Amts Avis.

Boligselskabet Langeland er for tiden i gang med at opføre seniorboligfællesskab på den gamle slagterigrund i Rudkøbing og har i forvejen Løves Pakhus, også på havnen i købstaden.

Men markedet for seniorboliger er slet ikke mættet, påpeger borgmesteren.

- Begge steder er der lange ventelister, og vi hører det samme fra andre kystbyer med lignende byggerier. Det her tiltrækker folk, som måske ikke længere orker at passe hus og have, men til gengæld gerne vil have tid til at rejse. Det kan være at besøge børnebørn andre steder i landet, det kan være storbyferier. Måske har de en båd liggende her, siger Tonni Hansen.

Boligselskabet giver minimum cirka 3,5 millioner kroner for 21-bygningen. Skulle renoveringen bliver billigere end forventet, kan prisen stige. Dog maksimalt til cirka 4,5 millioner kroner.

Udover at skabe nye boliger og styrke bosætningen på Langeland har det også en betydning for kommunalbestyrelsen, at kommunen ikke længere behøver afsætte penge til drift og vedligeholdelse af den store bygningsmasse, som 21-bygningen og pedelboligen udgør.

I dag har kommunen et beskæftigelsesprojekt, Job 21, i bygningen. Job 21 laver blandt andet de sommerfuglefigurer, tilsvarende nisser m.v., man kan se rundt omkring. Også Langeland Brassband holder til i bygningen. Begge skal man finde nye lokaliteter til.

- Især brassbandet har jo bestemte behov og brug for lokaler, så man kan opbevare instrumenterne og ikke skal fragte dem frem og tilbage fra hver gang, man øver. Men vi skal nok finde en løsning. Vi har jo et års tid til det, siger Tonni Hansen.

Han har fået oplyst fra boligselskabet, at man regner med byggestart efter sommerferien 2019, hvor man efter tidsplanen også vil begynde at kunne se afslutningen på projektet på den gamle slagterigrund.