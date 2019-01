Langeland måske snydt for ni millioner: Kommune vælger nok at stå uden for retssag

LANGELAND: Selv om Langeland Kommune ifølge et skøn fra økonomer i Kommunernes Landsforening står til at have mistet ni millioner kroner i manglende kompensation for flygtninges uddannelsesniveau, skal man ikke forvente at se Langeland Kommune blandt de kommuner, der truer med at sagsøge staten. I hvert fald, hvis det står til borgmester Tonni Hansen (SF).

- Jeg synes, at det er en forkert vej at gå. Jeg er bestemt ikke tilhænger af, at man prøver at løse parlamentariske uenigheder via domstolene. Den sag skal vi tage op via Kommunernes Landsforening selv, Landdistrikternes Fællesråd og de politiske partier, mener borgmesteren.

De ni millioner fordeler sig med fire millioner i 2017 og fem i 2018. Og selv om han altså ikke mener, det skal foregå ved domstolene, er Tonni Hansen indstillet på at kæmpe videre for at opnå pengene. Og han vil vende sagen med sine kolleger i Økonomiudvalget, når det mødes næste gang, 5. februar.

Sagens kerne er noget indviklet at forklare, men handler forenklet sagt om, at en række fattigere kommuner føler sig snydt. Det skyldes, at regeringen sidste år besluttede, at 27 kommuner, der var blevet overkompenseret, fordi deres flygtninge gennemgående var bedre uddannet end i de fattige kommuner, fik lov at beholde dette beløb i to år i en overgangsfase for ikke at miste indtægter.

Til gengæld vil kommuner, der havde fået for lidt, ikke blive tildelt kompensation på grund af fejlen.