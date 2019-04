Langeland må til lommerne: Specialundervisning koster mere end forventet

LANGELAND: Langeland Kommune må regne med ekstra udgifter til den specialundervisning, der foregår i andre kommuner, på 4,8 millioner kroner. Det er en følge af den udvikling, man ser, hvor børn og unge, som anbringes uden for hjemmet, får et tilbud uden for Langeland.

I februar drøftede man i kommunalbestyrelsen selve anbringelsesdelen, hvor der også måtte en tillægsbevilling til. Denne blev ledsaget af et krav om, at man skal holdes grundigt øje med området, så der er månedlige opfølgninger med den enkelte sagsbehandler i forhold til økonomien i den enkelte sag.

Men tilbage til specialundervisningen. Der er i budgettet afsat godt 9,1 millioner kroner, men man regner med, at det for i år ender med godt 13,9 millioner kroner.

Undervisningen foregår blandt andet på specialskoler og interne skoler på private opholdssteder.

Det politiske fagudvalg, Lærings-, Social- og Kulturudvalget, anbefaler, at tillægsbevillingen gives. Sagen skal også omkring Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Og der skal i fremtiden holdes ekstra øje med specialundervisningen. Lærings-, Social- og Kulturudvalget vil en gang i kvartalet have opfølgning på, hvordan det går.