Kommunen sætter en række grunde til salg. Købere skal i gang med at bygge inden for to år, og to år efter byggestart skal boligen stå færdig.

LANGELAND: Det bliver med byggepligt, når Langeland Kommune gør endnu et forsøg på at afhænde en række af sine byggegrunde. Og samtidig står kommunen et år mere selv for salgsbestræbelserne. Det blev udgangen, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen om de 33 grunde, man gerne vil af med.

Byggepligten indebærer, at en køber har to år til at få sat spaden i jorden og derefter yderligere to år til at blive færdig.

Der er mindstepriser, og flertallet i kommunalbestyrelsen - alle minus Venstre - vil give borgmester og kommunaldirektør bemyndigelse til at sælge, såfremt mindsteprisen er budt.

- Det er en god måde at gøre det på. Priserne er ok, så folk ikke kan føle, at vi forærer noget væk, sagde formanden for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, Bo K. Nissen (K).

Jan Ole Jakobsen (V) var uenig.

- Vi havde gerne set, at ejendomsmæglere havde stået for salget, med et provenu til kommunen. Vi mener, at nogle af priserne er urealistisk høje, og nogle grunde har ligget i 30-40 år, sagde han.

Partifællen Bjarne Nielsen fulgte op og skældte ud over, at kommunen havde afvist købstilbud på grunde i både Bagenkop og Lohals.

Kim Welcher (DF) var med i flertallet, men kunne godt have levet med at sælge grundene for en krone.

- Det vigtigste er byggepligten. Så kan vi få sat gang i byggeri og vækst, nævnte han.

Nynne Printz (SF) var til gengæld fortaler for at holde de priser, som forvaltningen havde foreslået.

- Jeg ville have meget svært ved at sige til borgere, at vi havde givet grunde væk. Det gælder i stedet om at få gjort mere opmærksom på dem. Og private tager altså det dobbelte af vores priser for noget tilsvarende, nævnte hun.

Ulrik Kølle (V) var uenig.

- Jeg kan se perspektivet i at få bygget i yderområderne. Måske får vi kun lidt for en grund, men så kommer der opgaver til håndværkere og måske en tilslutning til et fjernvarmeværk, sagde han.