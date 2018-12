Langeland i billeder: Maj 2018

På Langelandsredaktionen er vi ofte til stede, når der sker vigtige ting i folks liv. Det er et privilegium, som billederne fra maj på hver sin måde viser.

På Naturretreat for veteraner på Strynø hjælper Anne-Line Ussing og Stuart Vincent Press danske veteraner videre i en hverdag, der ofte er svær og kaotisk, når de er færdige med at gøre tjeneste i det danske militær. Carsten har været udsendt i Kosovo og Afghanistan og boet på retreatet i næsten et halvt år. Foto: Katrine Becher Damkjær