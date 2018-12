Langeland i billeder: Juni 2018

Måske var det det gode vejr. Måske var det bare tilfældigt at billederne fra juni udstråler glæde, engagement og tilfredshed. Måske var det bare de bedste billeder fra juni, der havde det udtryk.

Det er en festdag for mændene, når Rudkøbing Borgerlige Skyttelaug kårer årets fuglekonge ved den traditionelle skydning i Fredskoven. Årets fuglekonge blev Kurt Madsen. Foto Martin Ramsgaard

Den allerede tørre sommer betød at kommunerne landet over forbød afbrænding af Skt. Hans bål. Oldermandslauget i Kædeby insisterede dog på at tænde bål - i sikkerhed ude på havet. Foto: Martin Ytting Rask