Langeland i billeder 2018: Juli

Det gode vejr i sommeren 2018 fik turisterne til at strømme til Langeland. Her er det tyske turister på opdagelse i Tranekær. Foto: Martin Ramsgaard

Landmændene var hårdt ramt af den tørre sommer, der pressede priserne på foder op. For Jan Toftegaard Knudsen på Nørhavegaard betød det, at han måtte have færre stude i produktionen. Foto: Martin Ramsgaard