Langeland giver tilskud til bredbånd: Fire projekter kan komme i betragtning

LANGELAND: Kommuner må gerne give tilskud til udbredelse af bredbånd, og økonomiudvalget i Langeland Kommune har besluttet at bevilge 50.000 kroner til indsatsen.

Konkret havde Langeland Mobil- og Bredbåndsforening søgt til to projekter, fordi det ellers ville knibe med at nå i mål med dem.

Selv om adskillige adresser med fuldmagten binder sig til at betale mere end de 4.000 kroner, som Energistyrelsen kræver som minimumsbetaling, og enkelte binder sig til at betale 10.000 kroner, bliver egenbetalingen for lille i Botofte Bredbånd og Skovsgård Bredbånd projekterne, fordi man har for få adresser med.

Botofte-projektet mangler 20.000 kroner og Skovsgård-projektet 30.000 kroner for at opnå det nødvendige procenttal på ca. 64-66%, fremgår det af ansøgningen til økonomiudvalget.

Borgmester Tonni Hansen (SF) understreger, at den konkrete udbetaling vil bero på en forhandling med mobil- og bredbåndsforeningen, i første omgang med kommunens direktion, som så vil komme med en indstilling. Men altså med alle fire projekter i betragtning i første omgang. Så afgør økonomiudvalget sagen.

Formanden for Langeland Mobil- og Bredbåndsforening, Jørgen Jensen, er meget glad for bevillingen.

- Vi er utroligt taknemmelige for opbakningen fra kommunen. Den betyder meget for os, og den vil betyde, at 85 flere husstande, som ellers ikke ville kunne få bredbånd, nu får mulighed for det, siger Jørgen Jensen.

I udgangspunktet vil foreningen fortsat ønske, at pengene går til de to nævnte projekter, da man ellers ikke ville få points nok i puljen.

Konkret vil det blive den entreprenør, som i givet fald udfører opgaven til sin tid, som modtager tilskuddet.

- I øvrigt er det værd at understrege, at skulle det ikke blive til noget, beholder kommunen de nævnte 50.000 kroner. Så kommer de aldrig til udbetaling, siger Jørgen Jensen.