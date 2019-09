Langeland Museum er grundlæggende glad for udspillet til planstrategi, men ser gerne, at man går i offensiven med øens unikke ting.

LANGELAND: Langeland har en enestående kulturarv, og man burde faktisk prale mere med den - vidt og bredt.

Sådan lyder holdningen og opfordringen fra Peter Dragsbo, formand for Langeland Museum, som Fyns Amts Avis har talt med i forbindelse med det høringssvar, som museet har sendt til kommunens forslag til planstrategien.

Grundlæggende er der roser til forslaget fra museet. Men som nævnt kan man godt slå mere på ting, der gør øen til noget særligt, mener formanden.

- Langeland er fuld af spor fra områdets unikke stenalder både under havoverfalden og på hele øen. Den store koncentration af fortidsminder, den fantastiske natur, bygningsarven, Danmarks første koldkrigsmuseum og meget andet kunne sagtens bruges til at "brande" øen bedre og trække kulturturister til området, hedder det i høringssvaret.

Over for Fyns Amts Avis uddyber Peter Dragsbo.

- For eksempel har vi en fantastisk perle i Rudkøbing. Et enestående købstadsmiljø, men samtidig ikke en "dukkeby" som for eksempel Ærøskøbing. Rudkøbing er stort set uden gadegennembrud bortset fra Bystræde, som ikke fylder meget i denne sammenhæng. Her er gårdmiljøer og meget andet. Det er ingen tilfældighed, at Realdania har fået øjnene op for byen og vil lægge 8,5 millioner kroner til et projekt her, fastslår han.

- Så er der Tranekær, en i dansk sammenhæng fantatisk slotsby, som man skal uden for det nordsjællandske for at finde magen til, måske lige bortset fra Augustenborg på Als. Vi har de to fine havnebyer, Lohals og Bagenkop, herregårdsmiljøer og meget andet, siger han og fortsætter:

- Man skal virkelig gøre mere opmærksom på alt dette. Meget ofte vil kommuner nævne noget, som de finder enestående, men som de fleste andre også har, for eksempel skov og strand. Naturligvis er Langeland især begunstiget med mange fine strande, men dem kan man altså også finde i andre egne, påpeger Peter Dragsbo.