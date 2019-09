Langeland: Lille enhed skal nedbringe ventetiden på hjælp

Den lille "Beacon" er ikke meget større, end at den kan ligge i hånden. Alligevel gør den elektroniske enhed en kæmpe forskel for de af Langelands akuthjælpere, som har en hjertestarter i egen bil.

Enheden, der snakker sammen med applikationen "akutudkald", sørger for, at selve hjertestarteren er klar, så snart akuthjælperen er fremme. Beacon-enheden registrerer, at hjertestarteren i akuthjælperens bil skal bruges fremfor den hjertestart, der ellers vil være tættest på.

- Det forkorter tiden fra et eventuelt hjertestop er sket, til hjælpen er fremme yderligere, fortæller formanden for Langelands Hjertestarterforening, Henrik Schakow.

Målet er da også klart - hjælpen skal være fremme på under fem minutter.