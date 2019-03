Langeland Kommunes fremtid: Politikerne vil høre børnefamilier

Endnu et strategimøde i de langelandske politikeres plan for kommunens fremtid holdes på Ørstedskolen den 26. marts, med håbet om, at også børnefamilier kommer og giver deres bud.

På tirsdag giver de langlandske politikere deres foreløbige bud på, hvordan fremtiden skal se ud for Langeland og Strynø. Det sker på et møde på Ørstedsskolen fra kl 16.30 til 18.00.

Sted og tidspunkt er nøje valgt for politikerne vil meget gerne have nærkontakt med kommunens børnefamilier, for at høre hvad de tænker om kommunens fremtid. Og der er i den anledning et børnehjørne til børnene. Men alle andre er også velkomne til at deltage i mødet.

Politikerne har tidligere holdt strategimøde i efteråret hvor ganske mange langelændere deltog, og gav deres bud på fremtiden indenfor en række områder.

Siden har politikere haft møder med virksomheder og handlende og en fire politikere tog i vinter morgenbussen til Svendborg for at komme i nærkontakt med de unge, der tager fra øen til uddannelsestederne i Svendborg og Odense.

Det endelige resultat af politikernes og borgernes bud på kommunes fremtidige strategi bliver fremlagt på et møde den 28. maj på Ørstedskolen fra kl 17.00 -19.00.