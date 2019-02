Selvom de kommende affaldsøer i Rudkøbings indre by vil blive drøftet med borgerne på et møde tirsdag 26. februar, er der ingen vej uden om at oprette dem. Ifølge Claus Mogensen, som er sagsbehandler i Teknik og Miljø i Langeland Kommune, er det nødvendigt for Langeland Kommune at finde en anden måde at sortere affald på, hvis man vil leve op til både danske og europæiske krav.

- Lige nu sorterer borgerne ikke bioaffald fra. Det er der, hvor hjørnestenen er. Vi har brug for at få den del bragt i spil, og der er ikke andre måder at gøre det på. Jeg kan sagtens forstå, at borgerne er ophidsede og har svært ved at forstå det, men det har været offentligt kendt i lang tid, siger han.

Han forklarer, at Langeland Kommune har skelet til at andre byer, som har haft succes med affaldsøerne, og hvor det ikke har været et problem, at folk stiller affald uden for deres hoveddør eller andre steder.