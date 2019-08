Langeland: Grønt lys til bolig i tidligere lade og udhus i nuværende bolig

Tryggelev: Ejeren af Kinderballevej 8, Tryggelev, har fået en såkaldt landzonetilladelse til at omdanne en tidligere lade på ejendommen til bolig samt ændre den nuværende bolig til udhus. Det er afdelingen Teknik og Miljø i Langeland Kommune, som står bag tilladelsen. Langeland Kommune vurderer, at ændringerne ikke vil påvirke miljøet i kystnærhedszonen væsentligt, da der er tale om genanvendelse af eksisterende bygninger, fremgår det af tilladelsen. Før man bygger om, skal der indhentes en byggetilladelse, og man skal få bygget om inden for fem år. /milo