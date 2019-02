Mandag modtog beboerne i Rudkøbings indre by et brev fra Langeland Forsyning med beskeden om, at de i fremtiden vil skulle aflevere deres skrald ved såkaldte affaldsøer, som vil blive oprettet rundt i byen.

I brevet, som har vakt en del vrede på Facebook, står der ikke mere om, hvor og hvornår affaldsøerne vil blive placeret, men blot at planerne vil blive drøftet på et borgermøde arrangeret af Langeland Kommune tirsdag 26. februar. Det skyldes ifølge direktør i Langeland Forsyning Lars Birk Rasmussen, at forsyningsselskabet ikke har mere information at give indtil videre.

- Lige nu ved vi kun, at affaldsøerne kommer. Det er naturligt, at den enkelte stiller spørgsmål om, hvor langt de kommer til at gå med deres affald, og om øen kommer til at være i deres baghave, men de her nære spørgsmål er der ikke taget en beslutning om, siger han og fortsætter:

- Man kan sige, at hvis vi venter med at kommunikere, til alting er besluttet, så er der ikke noget at gøre indsigelser imod, og man har ikke mulighed for at komme med input til, hvordan løsningen skal være.