Langeland: Dispensation til børnepasning

KASSEBØLLE: Den private pasningsordning Tildehuset har fået forlænget sin godkendelse frem til nytår, fordi den private pasning på Kassebølle Friskole, som Tildehuset er en forløber for, er blevet lidt forsinket og først vil være klar til årsskiftet.

Tildehusets godkendelse var egentlig med udløb til udgangen af juli.

Lærings-, Social- og Kulturudvalget har samtidig godkendt, at Tildehuset frem til nytår må passe børn, som er over tre år, fordi det vurderes bedst for børnene at blive i vante rammer, indtil det nye står klar.

Men dispensationen gælder kun dem, der i forvejen er indskrevet i den private ordning. Man må ikke tage nye ind.

Tildehuset er indforstået med, at man ikke kan modtage kommunalt tilskud til de børn, som er fyldt tre år.

- Samtidig har vi besluttet, at Tildehuset skal have at vide, at dette er den sidste dispensation, de får, siger formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V). /milo