Langeland Brassband snart husvildt: Frygt for orkestrets fremtid

LANGELAND: Langeland Brassband blev fejret behørigt tidligere i år, da orkestret rundede de 75 år, men lige nu ser det på ingen måde festligt ud. Tunge skyer trækker sig sammen, for brassbandet har fået opsagt sin mulighed for at benytte lokaler på den gamle Rudkøbing Skole. Langeland Kommune har solgt den såkaldte 21-bygning til det lokale boligselskab, der vil bygge om til ældreboliger.

Så om få måneder vil brassbandet, som for nylig er gået på ferie, stå husvild, med mindre der viser sig en løsning. 1. oktober er det farvel til både øvelokalet og depotet på 2. sal i den markante bygning.

Situationen bekymrer formanden, Merete Andersen.

- Jeg har hørt, at kommunen har planer om at rykke os til Lindelse i en pavillon, der før husede Værkstedsgården (et aktivitet- og beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede borgere på Langeland og Sydfyn, red.). Denne er nu i 73-bygningen i Rudkøbing Gl. Skole. Men det duer ikke. Vi vil meget gerne blive i Rudkøbing. Udover lokale musikere er der folk med fra Tåsinge, Kirkeby, Svendborg med flere. Ja, engang imellem er der også folk fra Odense, som træder til for at hjælpe. Nogle kommer sent fra arbejde, så vi hører til centralt. Vi er et band for hele Langeland, men vil godt nok være kede af at skulle bruge tid på transport til øveaftener, udover den, som de nævnte udefra allerede har, siger Merete Andersen.

Hun er med på, at man ikke kan blive, hvor man nu er, men håber på at kunne få lov at disponere over noget af 73-bygningen.

- Her er der god plads, og både vi og Værkstedsgården vil sagtens kunne være der. Vi opholdt os der i 38 år, så vi ved, hvad vi taler om. Rent lydmæssigt er der tale om et godt musiklokale med plads til orkesteropstilling med stole, nodestativer, pauker og et komplet trommesæt, påpeger Merete Andersen.

Desuden vil man kunne have sine cirka 1000 forskellige noder, som er anskaffet igennem hele orkestrets levetid.