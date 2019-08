Langeland: Bibliotekets besøgstal i top

Med ni besøg per borger om året ligger Langeland helt i top, når det kommer til biblioteksbesøg

LANGELAND: Med ni besøg om året per borger ligger biblioteket i Rudkøbing helt i top over antallet af besøgende på de fynske bibliotekter. Faktisk må Langeland Bibliotek kun se sig overgået af ét bibliotek i det fynske område - nemlig det på Ærø, hvor man har 10 besøg om året per borger.

Det viser en analyse, som mediebureauet WebHub Media har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. På landsplan bringer besøgtallet Langelands Bibliotek ind på en 16. plads, mens de i Gribskov Kommune tegner toppen med hele 23 besøg per borger om året.

Om resultatet siger biblioteksleder i Langeland Kommune, Anni Bagge Jensen:

- Selvom vi ikke er slået sammen med andre kommunale funktioner og kulturtilbud, formår vi alligevel, med relativt få midler, at skabe mange varierede tilbud, f.eks. foredrag og koncerter.

Bibliotekets beliggenhed midt i Rudkøbing er meget vigtig for besøgstallet, vurderer Anni Bagge Jensen.

Samtidig er det den personlige betjening, der skal give borgerne lyst til at komme igen, lyder det fra bibliotekslederen.

Også bibliotekets fokus på Langland som turistø har noget at sige.

- Vi har stor fokus på at lave tilbud, som turisterne har lyst til at bruge. Vi forsøger at kigge udad og laver gerne samarbejder med skoler, institutioner og andre eksterne aktører, fortæller Anni Bagge Jensen.

Tal fra Danmarks Statistik viser desuden, at 2.054 aktive bibliotekslånere bor i Langeland Kommune. Yderligere 421 andre lånere bruger biblioteket.