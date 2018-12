Vi bringer hen over julen årets gang fortalt af de fire bedste billeder fra hver måned. Billederne er kun valgt ud fra deres egne individuelle kvaliteter og ikke ud fra den historie, de er med til at fortælle.Derfor er det også tilfældigt, at der er mange dyr på billederne, der kunne ses på langelandssiderne tilbage i januar. Der har måske sneget sig et enkelt politisk dyr ind.