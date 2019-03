LANGELAND: I sidste måned gik formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gerding, og formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, i pressen og erklærede en fælles kamp for natur og landbrug.

På Langeland mødtes en lokal landmand og en lokal ornitolog forleden for at aftale en fælles kamp for fuglene i landbrugslandet.

Ornitologen Niels Andersen, Svendborg, har kæmpet for vibens vilkår i landbrugslandet så længe og så intenst, at han går under navnet Vibe-Niels.

Han har siden han var barn på landet holdt af især de fugle, der hører til i landbrugslandet, viben, lærken og svalen. Men netop de fugle har vanskelige vilkår i den måde, der drives landbrug på i Danmark med dræninger, vinterafgrøder, ingen kreaturgræsning og tromlinger af marker - så særligt viben, er gået stærkt tilbage i landbrugslandet.

Tre ud af fire viber er forsvundet i løbet af de seneste 40 år.

Hans Jakob Clausen er, ikke mindst i Fyns Amts Avis, kendt for at tale landbrugets sag som bestyrelsesmedlem i landbrugsorganisationen Centrovice.

Men også han bliver blødhjertet, når man taler om viber, lærker og svaler. Fuglene er forbundet med hans barndom på landet, men også med hele hans aktive liv som landmand.

- Viben er jo forårsbebuderen. Den der kommer først, og det betyder også meget for en landmand. Siden kommer lærken og med svalerne, varmen og det har også betydning for os i landbruget, siger Hans Jakob Clausen.

- Og det er da rigtigt, vi har stået stejlt og af og til også for meget. Naturen betyder også noget for os i landbruget, selvom jeg da nok har udtrykt mig lidt for firkantet nogle gange, siger han.

- Jeg vil gerne være med til at skabe forhold, der kan hjælpe viben og tale for det her på Langeland. Jeg er sikker på, der er landmænd, der vil være med til at bruge de råd som Niels Andersen har opstillet for at beskytte viben - det er ikke så svært, og det koster heller ikke noget i tilskud, for det er så små arealer, siger Hans Jakob Clausen.