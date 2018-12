Læserdebat: Vi kan ikke være VUC-lukning bekendt

Lokaldebat: På grund af besparelser og det såkaldte "omprioriteringsbidrag" samt nogle ændringer i ungdomsuddannelserne, som medfører, at omkring halvdelen af eleverne på Langeland forsvinder, har HF & VUC Fyn følt sig tvunget til at lukke HF & VUC Langeland til sommer. Det betyder, at en række unge på Langeland, som af familiemæssige årsager m.v. ikke har tid og penge til at tage til Svendborg for at få en uddannelse, ikke får chancen for at uddanne sig Det kan vi ikke være bekendt. Og det er et meget dårligt budskab at sende til os langelændere fra regeringen, som ellers har haft meget fokus på udflytning af statslige arbejdspladser for at hjælpe os i Vandkants-Danmark. Vores socialdemokratiske folketingskandidat Bjørn Brandenborg har meldt sig i kampen for at bevare HF & VUC Langeland, og startet en underskriftindsamling - respekt! Og vores MF for Venstre, Erling Bonnesen, vil også støtte HF & VUC Langeland. Han har opfordret borgmesteren til at undersøge muligheden for en satellit-uddannelse.Jeg håber meget, at kommunalbestyrelsen og ikke mindst vores borgmester vil afsøge alle muligheder for at bevare HF & VUC Langeland, herunder at henvende sig til Regeringen.

Jeg er også sikker på at Erling Bonnesen vil gøre alt for at bevare HF & VUC Langeland og for at overbevise sine folketingsfæller i Venstre og regeringen om, at de må finde en løsning.