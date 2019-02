Læserdebat: Vej- og skovsvin på Langeland smider øldåser i naturen

LÆSERDEBAT: Selvom danske svineavlere prøver at forbedre deres produkters image ved at kalde det grisekød, så er der alligevel en gruppe, som ikke fortjener denne verbale omskrivning. Skovsvin, strandsvin og vejsvin er og bliver svin... dumme svin! Selv er jeg i gang med at indkredse vejsvinets karakteristika, og jeg kan allerede knytte et par beskrivelser på: Primært hankøn. Unge, men over 18 år. Og nok moralsk anløbne, men dog ikke uden samvittighed - og det glæder mig trods alt, for så er der lidt at arbejde med. Men hvorfor hankøn? Og hvorfor så specifik en alder? Jeg noterer mig, at det fortrinsvis er tomme øldåser, der bliver smidt i vejkanten. Discountøl af mærket Slots. Altså købt i Tyskland af bilister. Når de samtidig bliver smidt langs landevejsstrækninger uden særlige faciliteter - altså hverken god udsigt, borde eller bænke, fortæller det mig, at øllet bliver indtaget af enten én meget tørstig eller flere på vej til fest. Og da ældre medborgere vil være for mageligt anlagte til at drikke øl uden så meget som at stoppe køretøjet, er det et kvalificeret gæt at tro på unge mennesker. Desuden er der noget i disse unges drikkevaner, der peger på, at svineriet sandsynligvis er unge mænds udåd. Piger i denne postpubertære, men nok stadig ansvarsløse alder, foretrækker ifølge mine observationer breezers, en sød alkoholdrik - istedet for den mere bitre pilsner-øl. Den gode nyhed er, at vejsvinene - som i øvrigt også ryger discount-cigaretter af mærker som f.eks. Viking - nok er klar over, at det ikke er helt i orden at smide dåserne ud af bilvinduet. På mine ture rundt langs de midtlangelandske småveje, kan jeg konstatere, at øldåserne ligger tættest og flest på strækninger uden huse, og derfor altså tyder på, at samvittigheden lurer sort i horisonten. Med andre ord - der er plads til forbedring. Nu er jeg ganske sikker på, at disse vejsvin næppe hverken holder avis eller læser den, så opfordringen kan synes nytteløs. Det er den ikke. Det handler om at være gode rollemodeller for de næste generationer. Så for unge som for ældre: Glem ikke dit affald, dit svin!