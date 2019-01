Læserdebat: Uhæmmet dispensation til supermarked

LÆSERBREV: Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø klagede 5.12.2016 til Planklagenævnet over Langeland Kommunes lange række af dispensationer, som tillod, at Aldi kunne opføre sit uskønne standard-varehus ved Grønnegården midt i den gamle bydel. Selv om området var omfattet af lokalplan 77, som skulle sikre opretholdelsen af byens særpræg og arkitektoniske kvaliteter. Nu har Planstyrelsen svaret, at en kommune har ret til at dispensere næsten uhæmmet fra en lokalplan - blot der er politisk flertal for det. Sagen viser, at troen på, at bevaringsværdige bygninger og miljøer kan ligge trygt i kommunernes hænder, har fået et skud for boven. Bevaringsforeningen vil derfor gå til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og bede dem undersøge behovet for, at landets mange bevarende lokalplaner skal strammes op. Vi har ikke indtil nu ment, at lokalplan 77 for Rudkøbings indre by var specielt "blød" eller upræcis. Måske var det heller ikke lokalplanen, men det politiske flertal i den tidligere kommunalbestyrelse, der var noget i vejen med.

Vi håber at det, på dette område som på mange andre, er nye tider i Langeland Kommune. Lokalplan 77 er nemlig ikke en lille forældet bestemmelse, men udtryk for en demokratisk besluttet politik, der skulle sikre det gamle Rudkøbings unikke og historiske helhed, vedtaget så sent som 2009. At dispensere så omfattende og groft fra lokalplanen, som den gamle kommunalbestyrelse gjorde, var derfor et brud med kommunens egen kulturarvspolitik. Samtidig var det en hån mod alle de almindelige husejere i den indre by, som overholder lokalplanen til gavn for det fælles bymiljø, og som må underordne sig kommunens stramme, men dygtige og retfærdige administration af lokalplanen. Og en hån mod de andre supermarkeder i bymidten, som har evnet at skabe bygninger af kvalitet. Lighed for loven er et godt dansk princip. Men især truer den slags dispensationer Rudkøbings ry som en unik by, som kan tiltrække både turister, tilflyttere, butikskunder og fondsstøtte. Kulturarvsstyrelsen roste byen til skyerne i "Kommuneatlasset" 2002. By & Land gav byen topkarakter i 2015, og senest har Realdania vist sig villig til at investere mange millioner i en revitalisering af bymidten. Det forpligter!