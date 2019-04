Læserdebat: Respektløs udtalelse om lægevagten

LÆSERDEBAT: Jeg har netop læst en artikel i dagens avis, hvori chefen for lægevagten i Region Syddanmark, Ole Holm Thomsen, udtaler sig om lægevagtsituationen i region Syddanmark.

Han sammenligner antallet af lægevagter i region Midtjylland med Syddanmark og konstaterer, at vi i vores region har mere end dobbelt så mange lægevagter som i Midtjylland, men erkender at vi også bruger lægevagten væsentligt mere end i Midtjylland.

Med under 2000 konsultationer om året i Lægevagt Langeland, Rudkøbing, sætter han derfor spørgsmålstegn ved denne lægevagts overlevelse og en mulig henvisning til "et større sted", vel ment OUH Svendborg.

Avisens journalist spørger i den anledning om muligheden for, at dele af befolkningen på Tåsinge kunne henvises til lægevagten i Rudkøbing. Dette afviser Thomsen blankt, for det første fordi der ikke bor så mange på Tåsinge, at den del vel ikke giver nogen mening at flytte, men også fordi "man kan ikke tvinge folk til at tage til Rudkøbing, hvis de hellere vil til Svendborg. "

I denne udtalelse ligger altså, at borgere fra Langeland udmærket, for at bruge hans egne ord, kan "tvinges" til at bruge en lægevagt i Svendborg fremfor i Rudkøbing.

Jeg tillader mig at bruge ord som tåbelige, stupide og respektløse udtalelser fra en mand, som til hverdag skal betjene hele befolkningen i region Syddanmark.