LÆSERDEBAT: Jeg er enig med borgmester Tonni Hansen (SF) i, at vi skal sætte færgesejltiden ned mellem Spodsbjerg og Taars. Det vil være en god ide for samfundet at investere i en hurtigrute hen over Langelandsbæltet. At lægge færgelejet ud i vandet på Lollands-siden, og dermed spare flere kilometers sejlads hver vej, er en oplagt god ide. Det vil give en genvej til Fehmern-broen og Tyskland for rigtig mange fynboer. Samtidig vil det give en god integration mellem Fyn og Langeland, hvis vi får bygget gode omfartsveje på Tåsinge.

Derfor er forslaget om Rute 9 nu radikal politik, og vi vil prioritere sagen i kommende trafikforhandlinger på Christiansborg.