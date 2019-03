Læserdebat: Let at udstede garantier for sygehuse, men holder de?

LÆSERDEBAT: Ulrik Sand larsen, regionsmedlem for Venstre, skriver bl.a. i sit læserbrev i FAA d. 21/3, at Svendborg Sygehus ikke længere vil være et kirurgisk akutsygehus, når det nye OUH står færdigt i 2021/22.

Ulrik Sand Larsen skylder læserne at forklare, hvad det betyder for akutfunktionen i Svendborg, at den kirurgiske akutafdeling flyttes til det nye OUH. Erling Bonnesen, MF'er for Venstre, skriver i sit indlæg i FAA samme dag, at "de akutte uheld og det alvorlige skal fortsat være på det nye supersygehus i Odense". Erling Bonnesen må forklare, hvad han mener med de akutte uheld? Vedrørende fødeafdelingen udtrykker Ulrik Sand Larsen et håb om, at der stadig vil være et eller andet fødselstilbud i Svendborg. Men ud fra hans indlæg må man bare konstatere en stor usikkerhed omkring fødeafdelingens eksistens i Svendborg, når det nye OUH står færdigt. Erling Bonnesen skriver i sit indlæg vedrørende fødeafdelingen i Svendborg, at den kun kan fortsætte, hvis den drives forsvarligt. Hvad mener han med det udsagn? I 2013 lavede man en tilfredshedsundersøgelse i Danmark, hvor Svendborg Fødeafdeling indtog førstepladsen, og jeg tror ikke, at niveauet er faldet - tværtimod. Så fødeafdelingen i Svendborg drives på en yderst forsvarlig måde. Mener Erling Bonnesen, at det er antallet af fødsler, der skal være afgørende for, om det er forsvarligt at drive en fødeafdeling i Svendborg? Røntgenafdelingen i Rudkøbing skal tænkes og planlægges ind i den kommende sundhedsreform, siger Erling Bonnesen, og Ulrik Sand Larsen udsteder nærmest en garanti for, at afdelingen ikke lukker. Når Ulrik Sand Larsen også skriver, at røntgenafdelingen flere gange er blevet fredet, så betyder det vel også, at der har været en snak om, at den måske skulle lukke. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har d. 19/3 givet et interview til mediet, Mandag Morgen, hvor han udtaler, at den kommende sundhedsreform vil frede de 21 akutsygehuse i Danmark. "Jeg kommer til at cementere deres eksistens" udtaler han. Op til et Folketingsvalg er det nemt at udstede garantier, men holder de?