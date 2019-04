Læserdebat: Langeland har krav på en lægevagt

LÆSERDEBAT: Jeg bliver vred, når jeg i Fyns Amts Avis onsdag den 3. april, læser at chefen for lægevagten i Region Syddanmark, Ole Holm Thomsen, lægger op til, at antallet af lægevagter i Region Syddanmark skal reduceres, og at det i den forbindelse vil være "fornuftigt" at nedlægge vores lægevagt i Rudkøbing - eller rettere sagt - den er i "spil til en nedlæggelse".Et af argumenterne er, at der bl.a. ikke er noget hjælpepersonale til lægen, hvis der kommer en alvorligt syg patient.

Det vil sige, en alvorligt syg patient får det bedre af at skulle transportere sig selv yderligere 20 km til lægevagten i Svendborg? Fremfor at blive tilset af en læge, som kan rekvirere yderligere hjælp?

Et af argumenterne for det er, at man hos lægevagten prioriterer sikkerheden for patienterne højere end nærheden.

Det er jo i sig selv et fornuftigt argument, men for den enlige forælder eller den enlige ældre uden bil, der bor i en af enderne på Langeland, er der godt 45 km til den næst-nærmeste lægevagt, som må være den i Svendborg.

Det er urimeligt langt! I forvejen er vi det sted i landet, hvor vi har de højeste responstider på at få en ambulance.

Jeg har svært ved at se, at det giver mere sikkerhed, at der er over 2.000 konsultationer i en lægevagt. Den læge, der behandler, har vel samme faglige kvalifikationer uanset antallet af konsultationer? Eller tager jeg fejl?

Vi bliver derfor nødt til at slås for, at vi ikke mister vores lægevagt på Langeland! Det er i forvejen galt nok, at vi efter klokken 22 skal til OUH i Odense.