Læserdebat: Klage for klagens skyld

LÆSERDEBAT: Alle har ret til at klage, når det er berettiget, men at klage kun for klagens skyld er hvad der sker i Illebølle for tiden.

Teleudbyderne er blevet pålagt fra staten at lave bedre teledækning i de områder i landet, hvor der er ringe eller næsten ingen dækning.

Telenor/Telia havde valgt et område, som skulle dække området omkring Illebølle, hvor mobildækningen er meget dårlig. Der er fundet en placering ude på landet, hvor der ingen huse er i nærheden, men masten skal naturligvis op i luften for at sende signalet ud og kan naturligvis også ses på afstand.

Helle Welcher ejer Kildemosevej 1, men har selv bopæl i Tryggelev 10-12 km. derfra, og har naturligvis ingen gene af dårlig mobildækning her i området, men til trods for det er der indgivet klage over masten, som er over en halv kilometer væk i luftlinje og ikke kan ses fra haven eller terrassen, måske fra 1. sal. Der er mange træer og bevoksning mellem hus og mast.

Hun siger i Fyns Amts Avis d. 22-3, at det er bedre med fiber i jorden, men mig bekendt sendes mobiltelefoni ikke i jordkabler.

Vi har en hjertestarter her i området, som også er afhængig af god mobildækning, da der skal ringes for at få koden til låsen, hvis man ikke lige er akuthjælper.

Nu er det jo ikke et nyt fænomen med klager derfra, da enhver mulighed for at klage udnyttes. Der er klaget over svinestalde, som lugter af gris, skolebusstoppested, kostald, der tog udsigten mod en skov i det fjerne (hun var så den første til at købe god mælk der, da stalden kom), klage over jord på vejen efter landbrugskørsel, over at vandet fra vejen løb ind i indkørslen, så der blev sat kantsten op af kommunen, stoppet en husstandsmølle, som ville slå en masse fugle ihjel - jeg har nu aldrig set der ligger mange fugle omkring vindmøller - og desuden blev der klaget over, der blev drænet på markerne.

Jeg håber ikke, denne klage tages seriøst.

Så derfor mit argument: Der klages for klagens skyld, uden at tænke på dem i området, som har gavn og glæde af god mobildækning døgnet rundt.