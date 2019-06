Læserdebat: Dum idé med fremskudt havn

Hvordan kan politikere få den idé, at der skal bruges 1,8 milliard for, at færgelejet skal flyttes tre kilometer ud i Tårs. Der er nok andet at bruge pengene til. Der er tre broer, der er slidt ned, og vejen fra Svendborg til Rudkøbing kan ikke tage mere trafik. Som det er nu, kan det tage op til 1 ½ time at komme fra Rudkøbing til Odense, men kun ¾ time at komme over med færgen. Det var klogere at anlægge nogle vigepladser til de store transporter og anlæg af en stor rasteplads på Spodsbjergvej med toilet, bad og overnatnings muligheder for chauffør mm. Det er på tale, at chauffører ikke må overnatte i lastbilerne mere. Det kunne give nogle arbejdspladser. Der er ingen overnatningsmuligheder mellem Odense og Spodsbjerg. Og med hensyn Langeland har vi opslidte veje på hele øen, så der er nok at bruge penge til.Det bedste for Langeland ville være, hvis mange af dem, der arbejder på Langeland ville få lyst til at flytte til øen.Lolland og Falster har store problemer i forvejen med arbejdsløshed, de får mange personer, der flytter fra København, da de ikke har råd til at bo i København. Der er personer, der køber huse billig op og lejer ud. Så København sender problemerne ned til Lolland - Falster.Samtidig vil politikerne bygge flere boliger i storbygerne og fylde noget af vandet op med jord ved Amager og bygge til 12000 arbejdspladser, der er jord nok i forvejen der kan bygges på, så det med at hjælpe ude på landet og yderområderne med arbejdspladser og erhverv er en gang tom snak. Jeg har lige været i Sønderjylland og på Vestsjælland og set mange huse stå tomme en kilometer fra motorvejen.