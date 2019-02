Læserdebat: Brug skove ved Lohals til andet end flis

I en artikel her i avisen den 5. januar fortæller skovrider Jakob Harrekilde Jensen, at Naturstyrelsen har leveret træflis, der svarer til 220.000 liter fyringsolie til fjernvarmen i Lohals. Det lyder jo tilforladeligt, at fossil energi erstattes med det, der betegnes som "særdeles bæredygtig" varme. Spørgsmålet er blot, hvor bæredygtigt det er, at vore skove fældes, flises og brændes med deraf følgende CO2-udledning for at give varme til forbrugerne. I Verdens Skove afviser vi ikke at bruge reelt resttræ som energikilde i begrænset omfang. Vi er dog særdeles skeptiske overfor, at træ fra danske skove og specielt fra statens skove i så høj grad, som det er tilfældet, bruges til energi. Især når begrundelsen er, at Naturstyrelsen som statslig styrelse skal have en indtægtskilde! Som Klimarådet påpegede i en rapport sidste år, er dansk forbrug af biomasse allerede nu usædvanligt højt, sammenlignet med forbruget på verdensplan. Det betyder også, at jo mere flis, der brændes i danske varmeværker, desto mere forsinkes overgangen til reelt klimavenlige teknologier som varmepumper og energikilder som sol og vind. Flis er ikke fremtidens, men fortidens energiform. I stedet for at fyre med olie og biomasse som flis, piller og halm burde fjernvarmen i Lohals udforske grønne alternativer. At brænde mere skov af er ikke løsningen.