Børn, unge og voksne fortæller i ny læsekampagne om deres bedste læseoplevelser. Formålet er at inspirere andre til at læse mere.

- Bogelskerne har hver især givet et bud på en historie, der har rørt dem og betydet noget for dem, og det er spændende og inspirerende at dykke ned i deres anbefalinger, som for manges vedkommende er meget personlige og derfor også fortæller noget om den person, der anbefaler, siger Vibeke Reese Næsborg, der er bibliotekar på Langeland Bibliotek.

Børn og unge

Folk nævner ifølge hende mange grunde til at læse: Bøgerne kan for dem blandt andet være "en kilde til underholdning og glæde", en måde at "koble af fra en travl hverdag" eller give en oplevelse af, at "der er andre måder at være menneske på og andre virkeligheder end den, jeg selv befinder mig i."

- Skal man finde de helt store (men sande) ord frem er læsning helt centralt for vores liv og vores hverdag og for vores evne til at deltage i et demokratisk samfund på et kvalificeret grundlag, og det er derfor en stor fornøjelse at finde så mange læselystne langelændere, siger Vibeke Reese Næsborg.

Børn og unge er også repræsenteret med anbefalinger, da en stor håndfuld elever fra Kassebølle Friskole har leveret anbefalinger af deres yndlingsbøger.