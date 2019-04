LANGELAND: I forbindelse med omtalen i Fyns Amts Avis onsdag af, at lægevagten i Rudkøbing på et møde mellem regionsrådspolitikere og praktiserende læger har været nævnt som et af de steder, der måske kan lukke i forbindelse med en ny aftale om lægevagten, var der ikke konkrete tal på bordet. De foreligger her. Tallene dækker kun konsultationer, hvor der var fysisk fremmøde ved lægevagten. I tallene indgår altså ikke telefoniske henvendelser, hvor det hele blev klaret i telefonen, eller besøg, hvor lægen tager ud til patienten. Det er noget, en læge selv kan vurdere, om hun eller han vil gøre, men ikke noget, en patient har krav på.

I 2017 var der 1191 konsultationer, mens tallet lød på 1006 sidste år, oplyser Region Syddanmark, som har bestilt tallene via lægevagten. Regionen kan ikke selv trække dem ud af systemet.

Lægevagten i Rudkøbing er som udgangspunkt åben fra kl. 20.30 på hverdage og kl. 13 og 20.30 i weekender og på helligdage. Alle tidsangivelser er cirka-tider.

Regionen har i øvrigt et måltal for servicen, som lyder på, at 90 procent af konsultationer/sygebesøg skal afvikles inden for tre timer. Her ligger konsultationer for hele regionen i i 2018 gennemsnit på 92,7 procent.