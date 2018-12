Kursister om VUC-lukning: Det er simpelthen så trist

Lonnie Christensen er kursist på VUC Langeland og mor til Anja, der er i gang med at tage HF-eksamen inden hun går på barsel. De er ikke i tvivl om, at det har stor betydning, at VUC ligger i Rudkøbing.

LANGELAND: Der er tre generationer omkring bordet på 1. sal på VUC Langeland. Alle tre har gavn af at VUC findes på Langeland og er rigtig trætte af at det nu står til lukning, så de skal til Svendborg.

- Det er bare ikke okay, som Lonnie Christensen siger, der er mor til 22-årige Anja, der venter sit andet barn til april. Den første, Nicholas på to år sidder mellem mormor og mor, der arbejder med lektier. En mulighed for et afslappet og roligt studiemiljø, hvor der både er plads til en to-årig, en barnevogn, lektier og på sigt en HF-eksamen.

- Det her er rigtig, rigtig skidt for Langeland. Jeg tror, at halvdelen af dem, der går her ville opgive at få en uddannelse, hvis de ikke kunne være et lille sted, hvor alle kender alle og der er mere ro end på en stor skole. Det giver virkelig ikke mening at lukke her, for det betyder så meget, at vi har en uddannelsesinstitution, siger Lonnie.

Anja supplerer:

- For mig er det vigtigt, at jeg kan have min søn med, at der ikke er noget stress. Vi har et godt sammenhold her på skolen og selv om vi lige nu bor i Rudkøbing, planlægger vi at flytte ud. Det gør det ikke nemmere, når jeg skal gøre min eksamen færdig om et år, siger hun.