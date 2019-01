Kulturregionen: Projekter med ungekultur søges

Kulturregion Fyn søger nu projekter med ungekultur, der går på tværs af de fynske kommuner.

I "Ung Kulturpuljen - til projekter på Fyn" er der 650.000 kroner, som kan søges til projekter, der skal være innovative, eksperimenterende og relevante.

Igennem flere år har Kulturregion Fyn givet unge mulighed for at dygtiggøre sig inden for kulturelt iværksætteri, hvor de i samarbejde med professionelle aktører har udviklet, organiseret og afviklet kulturevents for unge.

Nu er der så penge til at lave projekterne selv.

Det er et sekretariatet hos Kulturregion Fyn og et panel, sammensat til lejligheden, der tager stilling til, hvilke projekter, der skal have penge.

Kulturregionen holder et inspirationsmøde i Ungdomhuset i Odense onsdag den 6. februar klokken 17. /MARAM