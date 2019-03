Krimiforfatter på Langeland: På jagt efter gerningssted til den næste bog

Krimiforfatteren Jesper Stein har været på Langeland den seneste uge, hvor han har ledt efter et gerningssted til sin syvende bog, der sandsynligvis kommer til at foregå på Langeland.

LANGELAND: Avisen tager Jesper Stein en tur forbi det gamle værft på havnen i Rudkøbing. Han er på jagt efter godt afsæt til sin syvende bog i serien om politimanden Axel Steen.

Jesper Stein skal finde et godt sted, hvor der kunne begås et drab. Et gerningssted, der kan få bogen og Axel Steen i gang. Forfatteren er dog ikke så imponeret af de forfaldne bygninger.

Derimod fascinerersynet af Langelandsbroen, når han vender blikket mod nord, mere.

- Der er dejligt langt ned deroppe fra, konstaterer han.

Jesper Stein har været den seneste uge på Langeland i forbindelse med Dansk Forfatterforenings projekt "Hvem er Danmark?", hvor 20 forfattere skal skrive en historie fra 20 byer rundt omkring i Danmark.

Selve historien bliver senere trykt her i avisen, og Jesper Stein har samtidig undervist i kreativ skrivning og læst sammen med læsegrupper.

Men Jesper Stein har haft en anden dagsorden også. Langeland skal nemlig være rammen om hans næste bog om Axel Steen.

- Den anden dag var jeg ved stranden. Der nærmede jeg mig noget, der ligner et gerningssted. Mange af mine gerningssteder er pæne, og der var noget dér, fortæller han.