Ejeren af CE Rustfri enig i med bestyreren af konkursbo, at det nok gik for stærkt med udvidelse af sin virksomhed.

TULLEBØLLE: Den konkursramte ejer af virksomheden CE Rustfri i Tullebølle, Christian Egemose, føler, at en norsk kunde uberettiget er hængt ud i forbindelse med Fyns Amts Avis' omtale af konkursen i tirsdagsavisen. For der er ifølge Christian Egemose intet udestående med denne kunde.

- Tværtimod. Kunden var faktisk min mest loyale. Det er rigtigt, at der desværre var opmålingsfejl i forbindelse med en ordre, og det gjorde det ikke bedre, at vognmanden var impliceret i et uheld, da vi skulle have produktet kørt derop. Det var i december, der var snevejr i bjergene, og han kolliderede med en anden lastbil, fortæller Christian Egemose.

- Så der måtte kran på. Den slags er ikke gratis, og produktet, som var en tank, led skade. Heldigvis ikke mere end, at de montører, jeg samtidig havde afsted, kunne reparere det, tilføjer han.

- Samlet set har jeg nok bundet flere hundrede tusinde kroner i enden af det, men nordmændene har betalt det, som de skulle, så de skal ikke udstilles. De har gjort, hvad de kunne for at hjælpe, siger Christian Egemose.

Den ordre, som avisen omtalte, hvor virksomheden havde penge ude at svømme, vedrører en dansk kunde, men det meste er nu betalt. Der mangler måske et par hundrede tusinde ud af samlet cirka 900.000 kroner for denne ordre, oplyser han.

Christian Egemose er til gengæld enig i kurator Verner Sørensens betragtninger i Fyns Amts Avis om, at CE Rustfri nok voksede for stærkt.

- Og selvfølgelig kan jeg i dag fortryde, at jeg ikke fra starten fik lagt det hele over i et selskab i stedet for at have virksomheden som personligt ejet. Men i begyndelsen, i 2013, var der kun mig selv. Det var jo nemt nok at styre. Så kom der en mere, og senere flere endnu. Til sidst var vi 20 mand, og det var jo slet ikke planen fra starten, påpeger han.