Koncert: Strynø Kirke går 100 år tilbage i tiden

STRYNØ: På Strynø dukkede et kirkekoncertprogram op for et par år siden. Koncerten havde fundet sted den 24. august i 1919.

Menighedsrådet besluttede da, at koncerten skulle genopføres på 100 årsdagen, og nu er der ikke længe til.

Organist Peter Arendt fra Haslev har efter en del research fundet det meste af musikken og vil sammen med sin datter, oboisten Freja Katrine Arendt, spille stykker af Ole Bull: " Sæterjentens Søndag", Schumanns: "Traumerei ", Griegs:" Åses Død" og Beethovens:" Sørgemarch".

Mellem stykkerne vil Peter Arendt fortælle om det orgel, der stod i Strynø Kirke i 1919 og i det hele taget prøve at genskabe lidt af stemningen fra den tids kirkekoncerter.

I koncerten vil der desuden blive indlagt et par fællessalmer, sunget på de melodier, man brugte i 1919. Strynø Arkiv har til lejligheden lavet en lille udstilling med fotografier fra perioden.

Koncerten finder sted den 24. august klokken 16.