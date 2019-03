Kommunen slukker gadelyset: Med i global klimakampagne

RUDKØBING: Det er ikke en fejl, når gadelyset i Rudkøbing slukkes en time lørdag aften fra klokken 20.30 til 21.30.

Langeland Kommune bakker nemlig op om den såkaldte Earth Hour, hvor hele målet er at hele verden slukker for strømmen i en time for at støtte den grønne omstilling

Langeland Kommune foreslår også at langelænderne bakker op om den global kampagne og slukker lyset en time lørdag aften.

Det er Verdensnaturfonden, der står bag Earth Hour, og det var organisationens australske afdeling, der begyndte tilbage i 2007.

Siden har det bredt sig til det meste af verden, og ideen er at sende et signal til politikerne om, at de skal handle i forhold til klimaet. /MARAM