Kommune køber omstridt bygning: Det gamle garveri i Rudkøbing må derfor alligevel rives ned

Rudkøbing: Pengene til at rive det gamle garveri på Spodsbjergvej i Rudkøbing ned er klar og har været det i et år. Staten betaler halvdelen via nedrivningspuljen, og Langeland Kommune har 400.000 kroner stående på kontoen, der blev bevilget i januar sidste år.

Først skal pengene til at købe garveriet bevilges af de langelandske politikere i først økonomiudvalg og herefter kommunalbestyrelsen. Hvor mange penge det drejer sig om, vil borgmester Tonni Hansen (SF) ikke ud med nu trods det, at han har underskrevet en købsaftale.

- Nej det skal igennem Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen først, siger Tonni Hansen, der samtidig roser centerleder Rikke Fink for at have fået aftalen i stand med ejeren, Ronnie Vienberg.

Kommunalbestyrelsen sendte sagen i boligretten efter, at Byfornyelsenævnet i begyndelsen af september ophævede den beslutning om kondemnering og nedrivning, som kommunalbestyrelsen traf og havde bevilget 400.000 kroner til i januar 2018.

Nu kommer sagen ikke i retten. Heller ikke selvom byfornyelsenævnet i sin afgørelse kaldte garveriet for bevaringsværdigt.Centerleder Rikke Fink forklarer, at det bevaringsværdige skal forstås som en beskyttelse af ejeren af bygningen. Byfornyelsenævnet blev inddraget i sagen, da ejeren klagede over kommunens kondemnering og nedrivningstilladelse af bygningen.- Ejeren klagede over, at vi ville rive bygningen ned, og på den baggrund kaldte byfornyelsesnævnet bygningen for bevaringsværdig, men det betyder ikke, at vi ikke kan rive den ned, når det er vores ejendom, forklarer Rikke Fink.Borgmester Tonni Hansen mener ikke, det er realistisk at renovere bygningen.- Det er da en flot bygning, men skal den bevares, skal den rives ned og genopbygges, og det tror jeg ikke, der er nogen, der har råd til, siger han.Ronnie Vienberg bekræfter salget, men vil ikke udtale sig til Fyns Amts Avis.